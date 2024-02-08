Париж игнорирует российские запросы о наемниках на Украине, об этом России во Франции Алексей Мешков.

По его словам, украинское посольство открыто вербует граждан Франции, хотя наемничество запрещено законами страны.

Мешков рассказал, что дважды обращался к французским властям с соответствующими запросами. «В последнее время наши французские коллеги не очень задумываются о дипломатии, и зачастую мы никаких ответов не получаем», — рассказал Мешков.

Активные разговоры о французских наемниках начались в середине января. Тогда российской Минобороны заявило, что в результате ракетного удара по Харькову уничтожено большое число иностранцев, по большей части французов.