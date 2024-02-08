Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прозвучали в городе Николаев на юге Украины, сообщает издание «Общественное». При этом подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Николаеве и Николаевской области в ночь на 8 февраля объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревожные сирены звучат в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Черноморске. По данным СМИ, в регионе сработали системы ПВО. Местных жителей призвали не покидать укрытия.
Утром 7 февраля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после взрывов в украинской столице были повреждены две линии электропередачи. Он подчеркнул, что без света остались некоторые жители на левом берегу Днепра. Согласно информации украинской компании ДТЭК, аварийное отключение электроэнергии коснулось Днепровского района Киева.