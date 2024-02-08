Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве

Взрывы прозвучали в городе Николаев на юге Украины, сообщает издание «Общественное». При этом подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Николаеве и Николаевской области в ночь на 8 февраля объявлена воздушная тревога. Кроме того, тревожные сирены звучат в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Кировоградской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе и Черноморске. По данным СМИ, в регионе сработали системы ПВО. Местных жителей призвали не покидать укрытия.