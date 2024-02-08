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Военную базу США на месторождении нефти в Сирии обстреляли ракетами

Американская военная база, расположенная на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор в восточной части Сирии, подверглась ракетному обстрелу. Об этом со ссылкой на местный источник сообщает РИА Новости.

Военную базу США на месторождении нефти в Сирии обстреляли ракетами
© Hussein Malla/AP

По словам источника, по военной базе США на на месторождении "Омар" был нанесен удар четырьмя ракетами. После обстрела на территории базы начали звучать взрывы. Затем в небо на Дейр-эз-Зором поднялись американские вертолеты.

Ранее сообщалось, что на подвергнувшейся 2 февраля нападению военной базе США в Иордании не оказалось систем противовоздушной обороны для предотвращения атаки беспилотных летательных аппаратов. В ночь на 3 февраля ВС США нанесли удары по более чем 85 объектам на территории Ирака и Сирии, включая склады с беспилотниками и командно-контрольные пункты. Представители Центрального командования армии страны отметили, что таким образом американские войска ответили на атаку дрона на свою базу в Иордании.

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