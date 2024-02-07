США и Великобритания снова нанесли удары по йеменским хуситам
Власти Йемена заявили, что США и Великобритании снова нанесли удары по объектам хуситов на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как уточнил собеседник агентства, вооруженные силы США и Великобритании нанесли два удара по северной части йеменской провинции Ходейда. Подробностей о результатах этих атак источник не сообщил.
«Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», — рассказал представитель местных властей.
Напомним, что 15 декабря 2023 года контейнеровоз из Дании стал целью ракетного обстрела со стороны йеменских хуситов в водах Красного моря. В ответ на это, власти США объявили о начале международной операции по защите коммерческих кораблей в регионе. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена.