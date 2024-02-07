США и Великобритания снова нанесли удары по йеменским хуситам

Власти Йемена заявили, что США и Великобритании снова нанесли удары по объектам хуситов на территории страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Как уточнил собеседник агентства, вооруженные силы США и Великобритании нанесли два удара по северной части йеменской провинции Ходейда. Подробностей о результатах этих атак источник не сообщил.

«Американские и британские истребители совершили два налета на округ Рас-Исса в районе Ас-Салиф на севере прибрежной провинции Ходейда на Красном море», — рассказал представитель местных властей.