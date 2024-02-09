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Al Masirah: США и Великобритания обстреляли йеменскую провинцию Ходейда

Подконтрольную хуситам йеменскую провинцию Ходейда атаковали военные США и Великобритании. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

Стало известно об обстреле США и Великобритании провинции в Йемене
© Газета.ру

На канале пояснили, что территория контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах».

По данным газеты, военные атаковали объекты хуситов в районах Эль-Катиб и Эль-Джаббана. Al Mayadeen также сообщил о звуках взрывов в прибрежной части провинции и активности армейской авиации в воздушном пространстве страны.

Сведения о возможных пострадавших пока не поступали, отметили корреспонденты.

До этого войска Великобритании и Соединенных Штатов нанесли несколько ударов по порту Рас-Иса в провинции Ходейда, расположенной на берегу Красного моря.

5 февраля было совершено 15 ударов по провинциям Ходейда и Саада на западе и северо-западе Йемена.

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