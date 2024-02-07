Израиль может расширить наземную операцию в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия его страны может расширить наземную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Такое заявление Галант сделал во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, ответ палестинского движения ХАМАС на инициативу о сделке по заложникам может стать причиной для расширения наземной операции.

«Ответ был составлен таким образом, чтобы заставить Израиль отвергнуть его. Позиция ХАМАС приведёт к продолжению войны, и наши силы вскоре войдут в новые места в секторе Газа», — рассказал собеседник издания.