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Залужный заявил о смене стратегии ВСУ после встречи с Зеленским

Украинское руководство сменит подход «к стратегии», заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.

Залужный прокомментировал встречу с Зеленским
© globallookpress.com

Залужный заявил, что в четверг провел встречу с Зеленским, принято решение об «изменении подходов и стратегии», передает ТАСС.

Он не уточнил, что подразумевает под этими словами. Также главком ВСУ выразил благодарность президенту, Генштабу и минобороны Украины. Также Залужный не пояснил, отправили ли его в отставку.

Зеленский встретился с Залужным

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужный якобы уволен с поста главнокомандующего ВСУ.

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