Залужный прокомментировал встречу с Зеленским

Залужный заявил о смене стратегии ВСУ после встречи с Зеленским
Украинское руководство сменит подход «к стратегии», заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
Залужный заявил, что в четверг провел встречу с Зеленским, принято решение об «изменении подходов и стратегии», передает ТАСС.
Он не уточнил, что подразумевает под этими словами. Также главком ВСУ выразил благодарность президенту, Генштабу и минобороны Украины. Также Залужный не пояснил, отправили ли его в отставку.
До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужный якобы уволен с поста главнокомандующего ВСУ.