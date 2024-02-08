Залужный прокомментировал встречу с Зеленским

Залужный заявил, что в четверг провел встречу с Зеленским, принято решение об «изменении подходов и стратегии», передает ТАСС .

Он не уточнил, что подразумевает под этими словами. Также главком ВСУ выразил благодарность президенту, Генштабу и минобороны Украины. Также Залужный не пояснил, отправили ли его в отставку.