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Боррель: Украине не нужны дроны из ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза, поскольку страна самостоятельно производит их. Его слова приводит «РИА Новости».

Боррель: Украине не нужны дроны из ЕС
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Напомним, что 6 февраля Боррель прибыл в Киев. До этого он находился в Польше.

Боррель сообщил, что провел утро в киевском бомбоубежище

«Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», — сказал Боррель на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в рамках визита в Киев глава европейской дипломатии выступил в Верховной Раде. Целью поездки, по словам Борреля, является обсуждение военной и финансовой поддержки Украины, а также проводящиеся для вступления в ЕС реформы в стране.

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