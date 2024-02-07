Боррель: Украине не нужны дроны из ЕС
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза, поскольку страна самостоятельно производит их. Его слова приводит «РИА Новости».
Напомним, что 6 февраля Боррель прибыл в Киев. До этого он находился в Польше.
«Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», — сказал Боррель на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что в рамках визита в Киев глава европейской дипломатии выступил в Верховной Раде. Целью поездки, по словам Борреля, является обсуждение военной и финансовой поддержки Украины, а также проводящиеся для вступления в ЕС реформы в стране.
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