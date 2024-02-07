Боррель: Украине не нужны дроны из ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Украине не нужны дроны из Евросоюза, поскольку страна самостоятельно производит их. Его слова приводит «РИА Новости».

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Напомним, что 6 февраля Боррель прибыл в Киев. До этого он находился в Польше.

«Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями ваших инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», — сказал Боррель на пресс-конференции.