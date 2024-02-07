NBC: Израиль никогда не согласится на предложенный ХАМАС план прекращения огня

Власти Израиля никогда не пойдут на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник. RT на русском
«Тот факт, что ХАМАС требует прекращения огня, чтобы израильтяне вывели свои войска, — это то, на что Израиль никогда не согласится», — заявил источник на условиях анонимности, поскольку у него нет полномочий публично комментировать происходящее. Газета.Ru
Радиостанция Kan в свою очередь сообщает со ссылкой на израильский высокопоставленный источник, что ХАМАС предоставило первоначальный список требований, часть из которых приемлема для Израиля, а некоторые не подлежат обсуждению. "Мы рассматриваем ответ ХАМАС как отправную точку для переговоров, которые будут проводиться интенсивно в ближайшем будущем", - добавил собеседник Kan. ТАСС