NBC: Израиль никогда не согласится на предложенный ХАМАС план прекращения огня

Власти Израиля никогда не пойдут на предложенный палестинским движением ХАМАС план прекращения огня, который подразумевает вывод сил израильской армии с территории сектора Газа. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на источник. RT на русском

«Тот факт, что ХАМАС требует прекращения огня, чтобы израильтяне вывели свои войска, — это то, на что Израиль никогда не согласится», — заявил источник на условиях анонимности, поскольку у него нет полномочий публично комментировать происходящее. Газета.Ru