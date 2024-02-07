Семь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. RT на русском
"7 февраля текущего года около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", - отметили там. ТАСС
Ранее сообщалось, что утром 7 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины, которые производят безэкипажные катера, береговые ракетные комплексы и ракеты к РСЗО, а также взрывчатые вещества. Российская газета