Семь снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Семь реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire уничтожены над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. RT на русском

"7 февраля текущего года около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Vampire". Дежурными средствами ПВО были уничтожены семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", - отметили там. ТАСС