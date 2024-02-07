Удар противотанковой ракеты по технике ВСУ попал на видео

Противотанковая управляемая ракета бригады «Кальмиус» нанесла удар по ракетному комплексу Вооруженных сил Украины, сообщила Народная милиция ДНР. Ведомство в своем Telegram-канале опубликовало ролик, в котором видно, как прицельно наносится удар по технике противника, расположенной на крыше некогда жилого дома.

Расчет противотанкового ракетного комплекса 14-й гвардейской артиллерийской бригады «Кальмиус» поразил ПТРК ВСУ, установленный на крыше дома, — уточнило ведомство.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором, по его словам, российский FPV-дрон уничтожает оборудование РЭБ, закрепленное на вышке высотой в несколько десятков метров. По его данным, это произошло в населенном пункте Старая Гута в Сумской области.

На кадрах видно, как дрон, выбрав нужную высоту, приближается к вершине вышки, на которой было размещено радиолокационное оборудование, и атакует. На видео показаны кадры уничтожения этой вышки как с камеры дрона-камикадзе, так и с другого беспилотника.