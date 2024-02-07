Армия Израиля сообщила об ответных ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

"Некоторое время назад запущенная из Ливана ракета перелетела на территорию Израиля и упала в незаселенной местности. Кроме того, зафиксирован запуск [снарядов] по району Штулы (на севере Израиля - прим. ТАСС). В ответ артиллерия ЦАХАЛа нанесла удары по местам, откуда велся огонь. Некоторое время назад истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному объекту "Хезболлах" в районе Марвахина (в Ливане - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.