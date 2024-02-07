Руководство СБУ предупредило сотрудников об угрозе массовых беспорядков на Украине в случае отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает местное издание «Украинская правда». По данным его источников, командиры батальонов и бригад СБУ уже получили приказ внимательнее следить за личным составом. В службе опасаются, что в случае беспорядков некоторые сотрудники могут покинуть свои позиции.

В Службе безопасности Украины предупредили работников быть готовыми к возможным беспорядкам в Киеве, — заявили собеседники издания.

Источники «Украинский правды» также утверждают, что власти страны планировали официально объявить об отставке Валерия Залужного 2 февраля. Однако правительство отложило объявление по просьбе СБУ, так как в службе считали, что оно приведет к массовым беспорядкам не только на улицах Киева, но и в воинских частях.

Отмечается, что срок объявления об отставке Залужного также мог быть перенесен из-за анализа результатов опроса об отношении украинцев к власти. Источники издания утверждают, что они стали сюрпризом для офиса президента Владимира Зеленского. Это обусловлено тем, что количество украинцев, выступающих за достижение компромисса с Россией, увеличилось.