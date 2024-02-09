Военный рассказал о ситуации в Авдеевке

Российская армия наносит удары по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке. О ситуации на этом направлении рассказал военный эксперт, офицер спецназа Донецкой народной республики в отставке Александр Матюшин в беседе с «Царьградом».

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По его словам, российские войска уже несколько дней отрабатывают бомбами ФАБ по укреплениям ВСУ. Ракеты и авиабомбы бьют по местам скопления противника в городе, по превращенной в крепость территории Авдеевского коксохимзавода, по позициям в полях. Матюшин поделился, что там происходит «настоящий ад».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Артемовском ситуацию в Авдеевке для украинских военных. «Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города», — заявил он.