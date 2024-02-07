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«Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке

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Опорно-пусковая установка «Джигит» с системой целеуказания и ночным прицелом представлена на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Опорно-пусковая установка «Джигит» с системой целеуказания и ночным прицелом представлена на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Прототип истребителя шестого поколения Tempest (Великобритания) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Прототип истребителя шестого поколения Tempest (Великобритания) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии участвуют в выступлении на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии участвуют в выступлении на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Американский танк M1A2S на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Американский танк M1A2S на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Посетительница с шлемом виртуальной реальности Oculus Quest на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Посетительница с шлемом виртуальной реальности Oculus Quest на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Бронированный автомобиль специального назначения ЗА-СпН «Титан» с дистанционно-управляемым боевым модулем представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Бронированный автомобиль специального назначения ЗА-СпН «Титан» с дистанционно-управляемым боевым модулем представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат Байрактар Акынджы (Bayraktar Akinci) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Турецкий высотный дальний беспилотный летательный аппарат Байрактар Акынджы (Bayraktar Akinci) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Посетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Посетительницы покупают кофе на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Спартак» представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Бронированный автомобиль многоцелевого назначения «Спартак» представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Французский бронеавтомобиль Bastion («Бастион») PATSAS на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Французский бронеавтомобиль Bastion («Бастион») PATSAS на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Российский переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Российский переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Бронеавтомобиль COBRA 4 SUT (справа) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Бронеавтомобиль COBRA 4 SUT (справа) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Американский штурмовой самолет A-10 Thunderbolt II на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Бронеавтомобиль TARES 4x4 на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Бронеавтомобиль TARES 4x4 на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Самолеты Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и McDonnell Douglas F-15С Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Самолеты Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и McDonnell Douglas F-15С Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии участвуют в выступлении на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Женщины-полицейские почетного караула ВС Саудовской Аравии участвуют в выступлении на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде  
© Нина Падалко/РИА Новости
Легкая тактическая патрульная машина с колесной формулой 4x4 AJBAN MK2 (слева), бронеавтомобиль Hizir Katmerciler -2 (в центре) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Легкая тактическая патрульная машина с колесной формулой 4x4 AJBAN MK2 (слева), бронеавтомобиль Hizir Katmerciler -2 (в центре) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Многоцелевой истребитель JF-17 Block 3 (Пакистан) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Многоцелевой истребитель JF-17 Block 3 (Пакистан) на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Собака-робот на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Электромобиль Lucid Air с самым большим запасом хода в мире на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Электромобиль Lucid Air с самым большим запасом хода в мире на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Стенд с огнестрельным оружием на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Стенд с огнестрельным оружием на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт Boeing CH-47 Chinook Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт Boeing CH-47 Chinook Королевских Военно-воздушных сил Саудовской Аравии на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Комплект экипировки ВКПО 3.0 от концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Комплект экипировки ВКПО 3.0 от концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») представлен на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Посетители на фоне авиационных бомб на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Посетители на фоне авиационных бомб на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости
Посетитель фотографирует стенд концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Посетитель фотографирует стенд концерна «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

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Система радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС6» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде
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Система радиоэлектронного подавления дронов «Серп-ВС6» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде 
© Нина Падалко/РИА Новости

С 4 по 8 февраля в Эр-Рияде проходит международная военно-техническая выставка World Defense Show 2024. Лозунг WDS 2024 — «Оборудовано для будущего», в этом году на ней впервые появился космический павильон. Свои разработки в этой области представили BAE Systems, Boeing Space, Leo Labs, Lockheed Martin и «Роскосмос». Госкорпорация привезла макеты ракетно-космической техники и снаряжения, в том числе современный скафандр «Сокол-КВ-2».

Из России в Саудовскую Аравию приехали представители более 20 организаций. Самым крупным экспонатом стал военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) в экспортном исполнении. ОАК также показала истребитель Су-75.

Широко на выставке представлены российские системы ПВО: и зарекомендовавший себя в зоне спецоперации ЗРПК «Панцирь» в последней модификации, и новейшие средства борьбы с беспилотниками «Серп-ВС6». На WDS 2024 впервые привезли опорно-пусковую установку «Джигит», предназначенную для стрельбы ракетами ПЗРК.

Большое внимание по традиции уделили сухопутной и морской технике — показали бронеавтомобили класса MRAP «Титан», «Спартак» и «Тайфун-К». Премьерой стал модернизированный корвет «Тигр».

Китайская оборонка на WDS 2024 продемонстрировала истребитель 5-го поколения Shenyang J-31, первый для страны военно-транспортный самолет Y-20 и многоцелевой транспортный самолет Y-9, а также военные беспилотники. Американские компании привезли на выставку разработки в области ПВО, включая ракеты Patriot GEM-T и радары LTAMDS.

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