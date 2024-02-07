«Джигит», «Спартак» и Tempest: что Запад и Россия показали на военной выставке

С 4 по 8 февраля в Эр-Рияде проходит международная военно-техническая выставка World Defense Show 2024. Лозунг WDS 2024 — «Оборудовано для будущего», в этом году на ней впервые появился космический павильон. Свои разработки в этой области представили BAE Systems, Boeing Space, Leo Labs, Lockheed Martin и «Роскосмос». Госкорпорация привезла макеты ракетно-космической техники и снаряжения, в том числе современный скафандр «Сокол-КВ-2».