Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как ее спасли российские воины

"Нас начали отправлять в разные подразделения, и что я буду в Крынках я поняла, лишь когда нас переправили на левый берег", - рассказала женщина. - "Я, командир и хлопцы доехали до Крынок и по нам начала работать российская артиллерия. Командира ранило, трое "двухсотых". Я начала "отключаться", запросила эвакуацию, мне отказали. Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой".