Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как ее спасли российские воины
В Телеграм-канале "Херсонский вестник" опубликовали видео беседы с первой попавшей в плен под Крынками военнослужащей ВСУ.
По словам женщины, на фронте у нее пропал без вести муж. Льготы из этого статуса не выплачивали, а ей приходилось растить троих детей. Из-за нехватки денег она вступила в ряды ВСУ, прошла обучение в Николаеве.
"Нас начали отправлять в разные подразделения, и что я буду в Крынках я поняла, лишь когда нас переправили на левый берег", - рассказала женщина. - "Я, командир и хлопцы доехали до Крынок и по нам начала работать российская артиллерия. Командира ранило, трое "двухсотых". Я начала "отключаться", запросила эвакуацию, мне отказали. Увидела, как летает дрон, начала ему махать. После подошли военные с вашим триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой".
Напомним, конце 2023 года Сеть облетело видео, как ее раненую и брошенную побратимами спасают российские бойцы.