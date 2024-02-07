Филиппины нарастят военное присутствие на граничащих с Тайванем островах

Министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро приказал увеличить численность войск, дислоцированных на самых северных островах недалеко от Тайваня. Об этом со ссылкой на заявление ВМС Филиппин пишет Reuters.

Во время своего визита на военно-морские объекты на удаленных островах Батанес, расположенных менее чем в 200 км от Тайваня, глава оборонного ведомства также заявил о необходимости строительства там дополнительных военных сооружений.

Гилберто Теодоро пообещал, что в 2024 году Вооруженные силы Филиппин нарастят оснащение.

Визит Теодоро знаменует «поворотный момент в приверженности нашей страны территориальной обороне и национальной безопасности», заявили в ВМС Филиппин.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в том случае, если Пекин предпримет действия по попытке восстановить контроль над Тайванем. А вооруженные силы Филиппин и Соединенных Штатов начали совместное патрулирование в узком проливе, который разделяет острова и является предметом пристального внимания Китая.