МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении двух атак ВСУ

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении.