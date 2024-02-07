МО РФ заявило об отражении на краснолиманском направлении двух атак ВСУ
Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении за сутки составили до 220 военнослужащих.
ВС РФ также отразили две атаки противника на этом направлении, сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Дзержинское Донецкой Народной Республики и отразили две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении.