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МО РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе тем, которые производят безэкипажные катера.

МО РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины
© РИА Новости

Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили там.

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