Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что самолет воздушных сил Украины был сбит в районе Алексеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Силы ПВО также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Российские военнослужащие также ударили по складам авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразили живую силу и военную технику противника в 119-ти районах боевых действий.
Ранее российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области. Самолет поразили в районе населенного пункта Ивановка.
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