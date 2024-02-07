МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении
Вооруженные силы (ВС) РФ отразили за сутки четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, потери противника составили до 275 военнослужащих.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На купянском направлении <…> отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, 9 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - сказано в сообщении.