МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на купянском направлении

"На купянском направлении <…> отражены четыре атаки штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районе железнодорожной станции Сеньковка и населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, 9 автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубицу Д-30", - сказано в сообщении.