В Кремле назвали цели СВО к двухлетней годовщине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цели специальной военной операции на Украине не изменились, они актуальны по истечении почти двух лет.

«Это демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. — Прим. ред.), ограждение их от прямых ударов и фактически спасение их жизней», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что с 2014 года, когда началась гражданская война на Украине, жители Донбасса подвергаются нападению со стороны регулярных Вооруженных сил Украины. По его словам, «война началась именно тогда», а ее остановка и является одной из целей СВО.

В более широком плане, добавил Песков, речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, «засасывание» ее в НАТО и дальнейшее подтягивание военной инфраструктуры альянса к российским границам.