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В Европе заявили о готовности к разделу Украины после поражения ВСУ

Страны Европы готовы к разделу Украины после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявило сербское издание «Политика».

В Европе заявили о готовности к разделу Украины после поражения ВСУ
© Lenta.ru

«Государства-члены бывшего Варшавского договора снова нашли почву для единения. На этот раз речь идет о разделе Украины. (...) Польша, Словакия, Венгрия, Румыния готовы, каждая для себя и в соответствии с "историческими интересами", отобрать часть земли у Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Автор статьи также напомнил, что государства, которые хотели бы расширить свои территории за счет Украины, являются членами НАТО. «Реализовав свои амбиции, они практически довели бы альянс до границ России. В Москве, конечно, подобное не приняли бы», — добавил он.

Ранее журналист Ишан Тарур в материале для газеты Washington Post сообщил, что власти Украины потеряли надежду на победу над Россией. Также, как отметил он, в мире растет усталость от украинского конфликта.

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