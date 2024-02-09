США проследили за полетом российских военных самолетов вблизи Аляски

США обнаружили и проследили за полетом двух российских военных самолетов в зоне опознавания ПВО Аляски (ADIZ) 8 февраля. Об этом сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Отмечается, что самолеты РФ не выходили за пределы международного воздушного пространства, не пресекали воздушное пространство США или Канады.

В NORAD обратили внимание, что это уже вторая за последние три дня слежка за российскими самолетами. При этом там уточнили, что активность РФ в указанной зоне происходит регулярно и не рассматривается как угроза.

7 февраля Министерство обороны РФ сообщало, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. По данным ведомства, продолжительность полета составила около девяти часов.