Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана

«Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — добавил Коц, подчеркнув, что это наступление можно считать частью плана по защите приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ.