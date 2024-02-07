Стало известно о начале Россией операции по возвращению Красного Лимана
Российские войска начали наступательную операцию по возвращению города Красный Лиман, находящегося на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики. Об этом военный корреспондент Андрей Коц сообщил в интервью Ura.ru.
Он отметил, что к настоящему моменту российские военные продвигаются в районе сел Терны, Торское и Ямполь. По его словам, взятие этой линии позволит им выйти на Красный Лиман.
«Оттуда, соответственно, открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать», — добавил Коц, подчеркнув, что это наступление можно считать частью плана по защите приграничных российских регионов от обстрелов ВСУ.
При этом военкор выразил мнение, что занять необходимые территории быстро не получится, поскольку на пути ВС России есть естественная преграда в виде реки Жеребец, переправа через которую находится под постоянными обстрелами.