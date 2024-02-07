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Военная хроника сообщила о летящих на Львов крылатых ракетах

Военная хроника сообщила, что крылатые ракеты летят в сторону Львова.

Военкоры сообщили о летящих на Львов крылатых ракетах
© РИА Новости

Как указывает Военная хроника в своём материале, по данным украинских мониторинговых каналов из акватории Чёрного моря крылатыми ракетами «Калибр» активно работают корабли ВМФ России.

«Сообщают, что часть крылатых ракет прошла Тернопольскую область и идёт на Львов», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины.

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