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NORAD сообщило, что отследило полет четырех военных самолетов РФ у Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 6 февраля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски.

Военные США заявили, что обнаружили 4 самолета РФ над водами у Аляски
© ТАСС

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 6 февраля 2024 года", - утверждается в заявлении NORAD.

Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и "не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство".

"Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы", - указывается в сообщении.

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