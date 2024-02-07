Военные США заявили, что обнаружили 4 самолета РФ над водами у Аляски

"Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 6 февраля 2024 года", - утверждается в заявлении NORAD.

Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и "не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство".