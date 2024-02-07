Спецоперация на Украине 7 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 февраля 2024 года.

Замначальника Генштаба ВС РФ считает, что СВО дала импульс развитию военной науки

Накопленный за время проведения спецоперации на Украине опыт позволил развить в России военную науку, заявил в интервью газете "Красная звезда" председатель военно-научного комитета ВС РФ - заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин.

Он отметил, что во время СВО российские войска в ряде случаев используют тактику «технологической внезапности»: противник не понимает принципы работы российского оружия и не может эффективно ему противостоять.

По словам Трушина, опыт спецоперации показал, что изложенные в документах тактические, стратегические и оперативные взгляды соответствуют современным условиям.

Он уточнил, что военная наука как совокупность военно-научных знаний позволяет структурировать новые способы применения вооружений и методы управления войсками, а также уловить необходимые изменения и осмыслить их.

Небензя напомнил Западу цель СВО

Постпред РФ при Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия начала специальную военную операцию с целью защитить население Донбасса, передает РИА Новости.

Он напомнил об ударе ВСУ по Лисичанску и отметил, что подобные трагедии происходили бы и далее, если бы не начатая Россией спецоперация.

Рогов: ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об успехах ВС РФ в Запорожской области, сообщает ТАСС.

Рогов отметил, что российским войскам удалось взять под контроль село Приютное, которое ранее находилось в серой зоне, и выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов.