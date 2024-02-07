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ВКС России уничтожили президентскую бригаду ВСУ

Российские ВКС и артиллеристы ударили по президентской бригаде ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Александр Гордеев.

ВКС России уничтожили президентскую бригаду ВСУ
© Официальный сайт Министерства обороны РФ

«Российская авиация и артиллерия нанесли удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на южнодонецком направлении», — заявил Александр Гордеев.

Его слова приводит РИА Новости.

Не так давно сообщалось, что бойцы группировки «Юг» нанесли огневое поражение президентской бригаде ВСУ. Также под удар попали под механизированная и горно-штурмовая украинские бригады в районе Богдановки и Новгородское.

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Александр Гордеев
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