В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции (СВО) на Украине . Об этом передает «Ростех» .

Сейчас оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. В результате исследования разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.