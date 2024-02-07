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В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает «Ростех».

В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett
© пресс-служба Росгвардии

Сейчас оружие проходит испытания, в ходе которых проверяют его работоспособность в разных условиях эксплуатации. В результате исследования разработчики решили незначительно скорректировать ее конструкцию, чтобы улучшить эргономику.

«В ближайшем будущем планируется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО», — анонсировали холдинге.

Ранее сообщалось, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел. Изделие уже успешно прошло государственные испытания.

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