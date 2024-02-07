Оборону Камчатки усилят подводными «черными дырами»

На Камчатку прибыла первая дизельная субмарина проекта 636.3. Эта подводная лодка настолько бесшумна и незаметная для надводных и подводных сил противника, что получила прозвище «черная дыра». После проведения учений, таких «черных дыр» прибудет больше — они нужны для усиления обороны Камчатки, сообщили в Минобороны.

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«Сейчас они изучают акваторию. … В перспективе, возможно, они будут там базироваться на постоянной основе», — рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков «Известиям».

Подлодками будет усилена оборона Камчатки, первая «черная дыра» уже прибыла туда, сообщили их источники в Минобороны.

Главной задачей подводных лодок станет обеспечение развертывания стратегических подводных ракетоносцев и их выхода в море, рассказал Болтенков. Сейчас вопрос стоит лишь в том, ка они себя покажут в сложных гидрометеорологических условиях Камчатки.