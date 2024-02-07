На Украине гудит воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в областях в центре и на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Тревога звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», бывший советник главы американского Госдепа полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что ВС РФ способны взять под контроль Одессу ради защиты своих границ.