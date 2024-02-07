Европа оказалась на коленях из-за того, что США вынуждают ее поддерживать конфликт на Украине, в то время как Россия несмотря на санкции сохранила свою экономику. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, выступая во вторник вечером в Дьёре на презентации своей книги "Гусарская рубка. Венгерская стратегия взаимосвязанности". Слова Орбана приводит информационное агентство MTI.

"Мы видим, что Европа практически поставлена на колени из-за подхода Соединенных Штатов к российско-украинской войне", - сказал он, добавив, что тем временем Россия смогла диверсифицировать свою экономику и укрепила связи с Китаем.

Советник премьера отметил, что сейчас происходит "трансформация мирового порядка", на которую Венгрия повлиять не в силах.

"Однако мы можем решить, как мы будем реагировать [на происходящие события]", - подчеркнул он.

Размышления на этот счет Балаж Орбан представил в своей новой книге.