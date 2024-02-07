В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине

Турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar намерена закончить строительство завода под Киевом за год. Об этом сообщает агентство Байрактара.

© Unsplash

В кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде Байрактар уточнил, что на предприятии будут работать порядка 500 человек. По его словам, примерно через год компания перейдет к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре завода.

«Завод в Украине — большой», — подчеркнул он.