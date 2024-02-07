В Турции раскрыли сроки строительства завода дронов на Украине

Турецкая компания по производству беспилотных летательных аппаратов Baykar намерена закончить строительство завода под Киевом за год. Об этом сообщает агентство Байрактара.
В кулуарах Всемирной оборонной выставки в Эр-Рияде Байрактар уточнил, что на предприятии будут работать порядка 500 человек. По его словам, примерно через год компания перейдет к внутренней технике, оборудованию и организационной структуре завода.
«Завод в Украине — большой», — подчеркнул он.
Ранее Байрактар заявлял, что компания намерена достроить завод на украинской территории за 1,5 года. На предприятии будут работать не менее 300 человек, сообщал он. При этом Байрактар признал, что вызовами для запуска завода станет обеспечение цепочки поставок и поиск кадров в условиях военных действий.