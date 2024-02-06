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Пентагон: США продолжают поставки военного оборудования Украине

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставки военного оборудования Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пентагон: США продолжают поставки военного оборудования Украине
© globallookpress.com

По ее словам, Вашингтон закупает оборудование в рамках программы USAI, которая позволяет приобретать оружие и снаряжение на рынке специально для Украины.

«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — рассказала Сингх.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина оказалась в отчаянном положении из-за отсутствия помощи от Белого дома.

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