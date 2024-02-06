Пентагон: США продолжают поставки военного оборудования Украине

«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — рассказала Сингх.