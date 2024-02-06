Пентагон: США продолжают поставки военного оборудования Украине
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжают поставки военного оборудования Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, Вашингтон закупает оборудование в рамках программы USAI, которая позволяет приобретать оружие и снаряжение на рынке специально для Украины.
«Есть некоторые контракты в рамках USAI, которые продолжают исполняться, долгосрочные контракты. Полного списка перед глазами у меня нет, но некоторые контракты рассчитаны на годы. Так что да, некоторые поставки на Украину продолжатся», — рассказала Сингх.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина оказалась в отчаянном положении из-за отсутствия помощи от Белого дома.
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