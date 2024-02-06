Армия Израиля сообщила родственникам о гибели 31 заложника в Газе

Израильские военные за время военной операции в секторе Газа сообщили родственникам о гибели 31 заложника из числа удерживавшихся в анклаве пленных. Такие данные привел официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари .

"Армия обороны Израиля сопровождает семьи похищенных в эти сложные дни, и наши представители предоставляют семьям любую проверенную информацию об их близких. Поступая таким образом, мы уведомили 31 семью, чьи близкие были похищены и которых нет среди живых, чья смерть подтверждена. Мы сообщили этим семьям доступную нам проверенную информацию об их судьбе", - сообщил он на брифинге.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа и захватили более 240 заложников. В секторе с тех пор продолжаются полномасштабные боевые действия. В конце ноября было достигнуто соглашение о гуманитарной паузе, которая длилась неделю. За время ее действия, по данным властей Израиля, удалось освободить 110 заложников. По подсчетам израильской стороны, к настоящему моменту в Газе оставались еще 136 заложников.