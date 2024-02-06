Украине без финансовой и военной помощи Соединённых Штатов придётся принять российские условия урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении газеты The New York Times.

© RT на русском

«Владимир Путин может принять мирное соглашение, которое подразумевает передачу ему территории, которую он сейчас занимает», — говорится в заявлении.

Также Украину заставят остаться нейтральной страной.

«Но без дополнительной американской помощи, они (киевские власти. — RT) могут быть вынуждены её принять», — отмечается в тексте.