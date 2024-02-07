Белый дом озвучил главную цель российских ударов по Украине

Основными целями российских ударов по Украине являются сосредоточения войск и предприятия военно-промышленного комплекса, признал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

По его словам, для противодействия атакам страна нуждается в поставках средств ПВО, которые задерживаются из-за проволочек в конгрессе с выделением дополнительных бюджетных средств.

В особенности в эти зимние месяцы мы видим продолжающиеся удары российских дронов, крылатых и баллистических ракет, которые атакуют в особенности две группы целей на Украине. Первое — это, очевидно, военные части, но особо и напрямую атакуется также военно-промышленный комплекс Украины, — сказал Кирби.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что российская армия уничтожила важные военные объекты Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, в том числе склады с ракетами ЗРК Patriot. По его словам, ВС России также ликвидировали заводы по производству беспилотников и униформы, а также базы ВСУ, где проходит обучение новобранцев, что сильно помешает ВСУ восполнить ряды армии. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.