США заявили о неготовности прекращать удары на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Вашингтон пока не готов прекращать наносить удары на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.
«Реакция, которую мы демонстрировали в последние несколько дней, будет продолжаться», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.
США нанесли удары по территории Сирии и Ирака в начале февраля в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. В российском МИД осудили подобные методы, назвав произошедшее нарушением международного права.
Постпред России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, подчеркнул, что США нанесли удары на Ближнем Востоке с целью разжечь конфликт и вовлечь в него другие страны региона.
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