Фон дер Ляйен: ЕС сделает ВСУ частью собственных военных возможностей

Евросоюз (ЕС) планирует сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей после окончания СВО. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. URA.RU приводит главные новости о ходе спецоперации к вечеру 6 февраля.

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Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС намерен сделать ВСУ и украинскую военную промышленность частью своих собственных военных возможностей после окончания СВО.

«Это первый шаг, который должен способствовать интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ», — отметила она.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в настоящее время проводится аудит действий ВСУ за последние два года.

«Мы сможем об этом говорить (кадровых перестановках — прим. URA.RU), когда президент примет соответствующие решения», — подчеркнул Подоляк.

Его слова приводит РИА Новости.

Военное положение и мобилизация на Украине было продлено на 90 дней. Решение принято Верховной Радой.

В Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении российская армия отразила шесть атак ВСУ в Харьковской области и ДНР. Украинская армия потеряла около 35 бойцов и два автомобиля.

На краснолиманском направлении российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю и отразили две атаки украинской армии в районе населенного пункта Ямполовка (ДНР). Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и украинской технике в ДНР. Потери ВСУ составили около 240 бойцов, три боевые бронемашины, четыре авто и самоходная артиллерийская установка «Акация».

В Минобороны сообщили, что на донецком направлении ВС РФ заняли выгодные позиции и остановили семь атак ВСУ. Они также нанесли поражение украинской живой силе и западной технике в ДНР. Украинская армия потеряла убитыми и ранеными до 290 бойцов, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

На южно-донецком направлении российские военные улучшили положение и отразили две атаки ВСУ в ДНР и Запорожской области. Потери украинской армии составили около 195 бойцов, танк и два автомобиля. Также ВС РФ поразили две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика».

В военном ведомстве отметили, что на запорожском направлении российская армия нанесла поражение украинской живой силе и технике в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка и Пятихатки (Запорожская область). ВСУ потеряли больше 95 военных, две боевые бронемашины и два пикапа.

На херсонском направлении ВСУ потеряли около 30-ти бойцов и два автомобиля. ВС РФ использовали комплексное огневое поражение.

Десантники из города Тула уничтожили группу украинских националистов в районе Веселого (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС РФ воспользовались прямой наводкой осколочно-фугасных боеприпасов.