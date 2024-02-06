Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Владимир Зеленский подписал указ о выделении в структуре ВСУ Сил беспилотных систем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

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Согласно тексту указа, кабинет министров Украины с привлечением Генштаба ВСУ должен проработать «вопрос создания Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

«По результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Сам Зеленский, комментируя указ, заявил, что он должен дать «вполне конкретный результат в ближайшее время». Если это произойдет, то Украина может стать первой страной в мире, выделившей БПЛА в самостоятельный род войск.