Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине
Владимир Зеленский подписал указ о выделении в структуре ВСУ Сил беспилотных систем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Согласно тексту указа, кабинет министров Украины с привлечением Генштаба ВСУ должен проработать «вопрос создания Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».
«По результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.
Сам Зеленский, комментируя указ, заявил, что он должен дать «вполне конкретный результат в ближайшее время». Если это произойдет, то Украина может стать первой страной в мире, выделившей БПЛА в самостоятельный род войск.
Напомним, что Зеленский неоднократно говорил о необходимости активизировать работу в области беспилотников. В марте 2023 года он анонсировал, что Украина потратит на эти цели по меньшей мере более 541 миллиона долларов.