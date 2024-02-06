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Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине

Владимир Зеленский подписал указ о выделении в структуре ВСУ Сил беспилотных систем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Зеленский подписал указ о создании новых войск на Украине
© Официальный сайт президента Украины

Согласно тексту указа, кабинет министров Украины с привлечением Генштаба ВСУ должен проработать «вопрос создания Сил беспилотных систем как отдельного рода сил».

«По результатам работы внести соответствующие предложения на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Сам Зеленский, комментируя указ, заявил, что он должен дать «вполне конкретный результат в ближайшее время». Если это произойдет, то Украина может стать первой страной в мире, выделившей БПЛА в самостоятельный род войск.

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Напомним, что Зеленский неоднократно говорил о необходимости активизировать работу в области беспилотников. В марте 2023 года он анонсировал, что Украина потратит на эти цели по меньшей мере более 541 миллиона долларов.

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