Глава МО Польши не исключил конфликта с Россией в будущем

Вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил вооружённый конфликт с Россией в будущем.

«Мы должны быть готовы к каждому сценарию», — приводит РИА Новости его слова.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава в течение длительного времени повышает свою обороноспособность.

Ранее в польском МИД сообщили, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.