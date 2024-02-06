Глава МО Польши не исключил конфликта с Россией в будущем
Вице-премьер министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш допустил вооружённый конфликт с Россией в будущем.
«Мы должны быть готовы к каждому сценарию», — приводит РИА Новости его слова.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Варшава в течение длительного времени повышает свою обороноспособность.
Ранее в польском МИД сообщили, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.