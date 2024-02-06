Израильские солдаты опубликовали в Сети сотни издевательских видео из Газы

Для многих солдат армии ЦАХАЛ военная операция в Газе стала поводом "запостить" в соцсетях забавные на их взгляд видео и похвастаться перед друзьями своей "крутостью". Бойцы в униформе позируют на фоне разрушений и сопровождают ролики подписями со злорадством.

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Газета The New York Times опубликовала подборку видеороликов израильских солдат, которые у любого нормального человека могут вызвать только возмущение и оторопь. Вот боец в экскаваторе держит большой палец вверх и тут же сносит под основание чей-то жилой дом. Подпись к видео полна цинизма: "Я перестал считать, сколько кварталов я стер с лица земли".

Вот солдаты расслабляются с кальяном и алкоголем на фоне взрывов каких-то зданий. Вряд ли в них были боевики, иначе солдаты ЦАХАЛ не вели бы себя так спокойно. А вот мародер в бронежилете и каске изображает из себя диджея в доме настоящего музыканта из Газы. Видео сопровождается песней с издевательскими строками: "Это был мой дом, без электричества, без газа". Изображение пустынного пляжа в Газе автор подписал: "Здесь были дома и зелень, пока мы не приехали".

Журналисты направили в TikTok запрос о том, не нарушают ли подобные видео ее правила с точки зрения разжигания ненависти. Многие из записей в результате были удалены, но издание указывает, что в интернете еще сотни, если не тысячи доказательств того, что израильские солдаты не просто не проявляют никакого уважения к мирным палестинцам, но и откровенно над ними издеваются.

В ЦАХАЛ официально осудили поведение военнослужащих.

"Эти действия не соответствуют приказам", - отметили в израильском оборонном ведомстве.

Но, учитывая, постоянные подстрекательства многих израильских политиков "окончательно решить вопрос" Газы, есть большие сомнения, что будет сделаны хоть какие-то дисциплинарные выводы. А на запрос The Times прокомментировать военную необходимость разрушения домов в Тель-Авиве стали рассуждать о том, что страна "ведет сложную войну" и что "существуют трудности с отслеживанием конкретных случаев". И вообще - все эти дома, пляжи, скверы и фонтаны "сносятся по оперативной необходимости".