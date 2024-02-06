Украина запросила у Канады 80 тысяч ракет 50-летней давности
Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев готов принять более 80 тысяч канадских ракет CRV7, которые были списаны из-за возраста — боеприпасы лежат на складах уже более 50 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Global News.
Отмечается, что в данный момент ракеты расположены на складе в канадском Дандерне. Из-за большого возраста боеприпасов власти Канады приняли решение утилизировать ракеты через частную компанию. Однако Буданов заявил, что снаряды могут помочь ВСУ.
«Мы надеемся, что это будет беспроигрышная ситуация», — заявил он.
CRV7 — 70-миллиметровая неуправляемая авиационная ракета со складывающимся оперением. Предназначение снаряда — удары по наземным целям.
Ранее власти Германии приняли решение отправить Украине списанные военные вертолеты Sea King Mk41.