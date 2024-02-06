Украина запросила у Канады 80 тысяч ракет 50-летней давности

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев готов принять более 80 тысяч канадских ракет CRV7, которые были списаны из-за возраста — боеприпасы лежат на складах уже более 50 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Global News.