Два Ту-160 выполнили полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, сообщает Министерство обороны России.
«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов», — заявило ведомство.
Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчёркивает министерство.