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Два Ту-160 выполнили полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Северным Ледовитым океаном и морем Лаптевых, сообщает Министерство обороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более десяти часов», — заявило ведомство.

Полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, подчёркивает министерство.

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