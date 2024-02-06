Бойцы спецназа продырявили "мангал" украинского Т-64 и попали точно в люк

Вэсэушники, подражая российским танкистам, облепили свой Т-64БВ дополнительными экранами, в том числе козырьком над крышей башни. Вражеская боевая машина была подбита, и ее экипаж отошел, не закрыв люки. Наш БПЛА, совершив пару сбросов мини-бомб, добился, чтобы в сетке образовалась дыра. Третий боеприпас точно влетел в люк наводчика. Через несколько мгновений произошло воспламенение боеприпасов, уничтожившее танк.