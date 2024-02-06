Бойцы спецназа продырявили "мангал" украинского Т-64 и попали точно в люк
Российские дроны, управляемые бойцами спецназа, научились преодолевать защитные "мангалы", устанавливаемые над крышами танков вооруженных формирований киевского режима.
Телеграм-канал "Операция Z: военкоры Русской весны" разметил у себя видео, демонстрирующее умелые действия операторов беспилотников 58-го батальона специального назначения Первого армейского корпуса.
Вэсэушники, подражая российским танкистам, облепили свой Т-64БВ дополнительными экранами, в том числе козырьком над крышей башни. Вражеская боевая машина была подбита, и ее экипаж отошел, не закрыв люки. Наш БПЛА, совершив пару сбросов мини-бомб, добился, чтобы в сетке образовалась дыра. Третий боеприпас точно влетел в люк наводчика. Через несколько мгновений произошло воспламенение боеприпасов, уничтожившее танк.
У другого "шестьдесят четвертого" люки на башне были затворены, но механик-водитель оставил свой открытым. В результате в отделение управления попали граната и одна мини-бомба, которые вывели из строя бронеобъект противника.