Появилось видео уничтожения гаубицы ВСУ российским «Ланцетом»

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале видео уничтожения гаубицы ВСУ российским дроном «Ланцет». Как отмечается, кадры сняты на Южнодонецком направлении. На них видно, как в замаскированное в лесополосе орудие врезается беспилотник, после чего происходит взрыв и задымление.

Ранее Минобороны России сообщил об уничтожении экипажем танка Т-80БВМ ВС России наблюдательного пункта ВСУ на Купянском направлении. Выстрел был произведен с расстояния более шести километров. Позицию противника обнаружил расчет БПЛА. Координаты были переданы танковым подразделениям.

Также на видео попал подрыв американской БМП Bradley украинских военных на мине в Авдеевке. Отмечается, что в боевой машине находились военнослужащие 47-й бригады ВСУ.