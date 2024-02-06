В армии Судана прокомментировали информацию о готовившемся госперевороте

Официальный представитель ВС Судана опроверг информацию о том, что несколько офицеров готовились организовать государственный переворот в стране. Об этом сообщил телеканал Asharq.

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По его данным, заявления о "планировании госпереворота недостоверны".

Источники в ВС Судана в комментарии телеканалу Al-Hadath также сообщили, что "распространяемая информация о перевороте является попыткой создать помехи продвижению армии".