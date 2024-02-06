Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на Краснолиманском направлении до 240 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю. ТАСС
Отмечается, что на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР). RT на русском
«Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — добавили в оборонном ведомстве. Lenta.ru