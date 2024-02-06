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МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении до 240 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на Краснолиманском направлении до 240 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю. ТАСС

Отмечается, что на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР). RT на русском

«Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — добавили в оборонном ведомстве. Lenta.ru

МО РФ озвучило потери ВСУ за последние сутки
© РИА Новости
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