Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на Краснолиманском направлении до 240 военных. Как сообщили в Минобороны РФ, российские войска на этом направлении улучшили свое положение по переднему краю. ТАСС

Отмечается, что на данном направлении были отражены две атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Ямполовки (ДНР). RT на русском