В Совбезе РФ заявили о попытках Киева дестабилизировать ситуацию терактами

Украина в условиях безуспешности на поле боя и сокращения западного финансирования пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, преднамеренно бьет по гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк или другие города. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого передает РИА Новости.